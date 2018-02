VIDÉO - Corse : des milliers de personnes dans les rues

Derrière une banderole "Demucrazia è rispettu pè u populu corsu" ("Démocratie et respect pour le peuple corse"), plusieurs milliers de personnes - entre 5600 et 6000 selon la préfecture, entre 22 et 25 000 selon les organisateurs - défilaient samedi après-midi à Ajaccio à l'appel des dirigeants nationalistes de Corse pour défendre leurs revendications, trois jours avant une visite d'Emmanuel Macron pour les commémorations du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac.





Le cortège, parti sous la pluie vers 15 heures, était ouvert par des jeunes filles arborant sur leurs épaules le drapeau corse. "Vive la lutte d'indépendance" ou encore "Etat français assassin", scandaient des manifestants munis des feuilles blanches sur lesquelles était écrit en noir "#Demucrazia".