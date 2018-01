VIDÉO - La Seine déborde : les images de Paris les pieds dans l'eau

Le fleuve continue de monter et est attendu autour de 5,8 mètres dès jeudi par les autorités, qui n'écartent pas un pic "aux alentours de 6 mètres d'ici samedi". A Paris, les voies sur berge ont été fermées, y compris aux piétons, tout comme le tunnel des Tuileries, le souterrain Henri IV et deux autres voies en bordure de la Seine. Sept stations du RER C seront closes à partir de mercredi, allant de Saint-Michel à Boulainvilliers, en passant par celles du Musée d'Orsay, des Invalides, du Pont de l'Alma, du Champ de Mars et de l'avenue du Président Kennedy.