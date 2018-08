La jeune femme harcelée puis frappée dans la rue à Paris lance un site pour encourager les femmes à témoigner

"Nous Toutes Harcèlement"... Marie Laguerre ne lâchera rien. Après avoir été violemment agressée dans les rues de Paris le 24 juillet dernier par un passant qui la harcelait et avoir diffusé la vidéo de l'incident, cette jeune femme de 22 ans a décidé d'aller plus loin et de lancer une nouvelle plateforme en ligne pour partager les témoignages de femmes victimes de harcèlement.