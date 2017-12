VIDÉO - Laetitia Casta partage les meilleures photos de sa carrière pour les fêtes de fin d'année

Elle a 40 ans, trois enfants, et s'est retirée des podiums pour se consacrer à la réalisation de films. Mais pour les fêtes, Laetitia Casta fait revivre ses plus beaux souvenirs de mannequin. Tour à tour muse du couturier Jean-Paul Gaultier ou égérie des plus grandes marques comme L'Oréal ou Victoria's Secret, la jeune Corse fait partie des top-modèles les plus célèbres de la décennie 90. Après avoir été actrice dans de nombreux films, sa figure populaire lui vaudra même de poser pour le buste de Marianne en 1999.