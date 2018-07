VIDÉO - Charente : le village de Saint-Sornin dévasté par un orage "dantesque"

Météo-France avait prévenu : les orages seraient localement très violents ce mercredi après-midi, notamment dans le sud-ouest. Et les prévisionnistes ne se sont pas trompés. Parmi les 31 départements placés en vigilance orange, la Charente a été particulièrement touchée et plus précisément la commune de Saint-Sornin, près d'Angoulème.





Des grêlons gros comme des balles de tennis s'y sont abattus durant une heure en fin d'après-midi, provoquant d'innombrables dégâts : toits des maisons défoncés, voitures inutilisables. Les habitants ont tout perdu. Dans le village, certains témoins ont même parlé d'orage "dantesque".