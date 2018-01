VIDÉO - Clocher dégommé, arbres arrachés, digues qui cèdent... comment Eleanor a traversé la France

CORSE





Tous les vols au départ et à destination des aéroports de Bastia, Calvi et Figari en Corse ont été annulés mercredi, en raison des mauvaises conditions météorologiques, a annoncé Air Corsica. La compagnie maritime Corsica Linea a également annoncé l'annulation des traversées Marseille-Ile-Rousse, tout comme celles au départ et à l'arrivée du port de Bastia.





En Corse, le plus fort de la tempête Eleanor est attendu vers 19h. Les rafales pourraient atteindre 180 à 200 km/h sur le Cap Corse et le Cap Sagro, 160 km/h sur la Balagne, la région bastiaise, les hauteurs de l'île et la côte orientale.