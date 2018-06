VIDÉO - Orages et intempéries dans l'Eure : un mort à Piseux, la ville de Breteuil est inondée

L'Eure a été placée en vigilance pluie-inondation par Météo France ce mardi. Des orages ont en effet donné lundi des cumuls conséquents de 30 à 50 mm de pluie, voire entre 60 et 80 mm plus localement, sur le département. Et de nouvelles précipitations sont attendues ce mardi, ajoutant en moyenne de 15 à 30 mm sur des zones déjà bien touchées par la pluie, selon Météo-France.





Les habitants de la ville de Breteuil se sont ainsi réveillés les pieds dans l'eau. Cela fait suite aux débordements de la rivière Iton, comme l'explique notre envoyée spéciale. En outre, un homme de 35 ans a été retrouvé mort dans sa voiture immergée au niveau de la départementale D840, près de la commune de Piseux, a appris LCI ce mardi auprès de la gendarmerie.