VIDÉO - Il neige à Paris pour le plus grand bonheur des skieurs de la capitale

Le planté de bâton est bon. De quoi rendre jaloux Popeye et sa bande. Une poignée de Franciliens a décidé de s'amuser de l'épisode exceptionnel de neige qui touche la région parisienne - le plus important depuis 30 ans. Leur terrain de jeux ? Les parcs de la capitale. Armés de ski ou de planches de snow, ils ont dévalé les pentes enneigées à Montmartre et aux Buttes Chaumont.