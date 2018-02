VIDÉO - "J'ai appelé les secours mais personne n'est venu" : ils ont passé la nuit bloqués sur la N118

Elle raconte avoir commencé à appeler les secours à partir de 2h du matin puis, toutes les heures, "mais personne n'est venu". "On voit les véhicules de secours passer de l'autre côté, raconte-t-elle. lls nous disent qu'il va y avoir un ravitaillement, mais pour le moment il est 8h et nous n'avons eu aucune distribution d'eau ou de nourriture." Et d'abonder : "Ce qui nous pose le plus problème, c'est que nous n'avons aucune information".





Les automobilistes ont également dû subir des températures négatives toute la nuit : "Tous les véhicules sont à l'arrêt. Mais on allume les moteurs de temps en temps pour avoir du chauffage".





L'épisode neigeux, "notable et durable", rend les conditions de circulation difficiles des Pays-de-la-Loire et du Poitou jusqu'aux Ardennes, en passant par l'Ile-de-France, selon Météo-France, qui a maintenu ce mercredi matin 25 départements en vigilance orange neige et verglas jusqu'à 13h.