VIDÉO - Prévisions météo : neige, verglas... A quoi s'attendre ce mardi et demain

Le Centre-Val-de-Loire, l'Ile-de-France, une partie de la Normandie et de la région Grand Est, ainsi que l'Aveyron. Au total, ce sont 35 départements qui sont en vigilance orange à la neige et au verglas, mardi 6 février. Epaisseur du manteau de neige, températures... découvrez, au fur et à mesure de la journée, quels sont les observations et les prévisions de Météo France pour la journée grâce aux bulletins météo de LCI.