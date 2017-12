Risques d'avalanches : quatre départements des Pyrénées en vigilance orange

Ainsi, "de nombreux départs spontanés d'avalanches de neige humide sont à attendre (...) Au-dessus de 2000 m environ, des départs spontanés d'avalanches se produiront également pendant les chutes de neige et emporter parfois toute la couche de neige récente", indique Météo France, qui appelle à la prudence. "Les avalanches attendues seront le plus souvent d'ampleur modérée mais pourront menacer quelques secteurs routiers de montagne par de nombreuses coulées de talus et localement une avalanche plus volumineuse dans un couloir d'avalanche", prévient le service.