VIDÉO - Une éolienne de 260 tonnes arrachée par la tempête Carmen : "Cela ne peut pas être juste la force du vent"

Ce champs d'éoliennes, composé de huit aérogénérateurs répartis sur 2.5 km, existe depuis quinze ans dans cette région située à 50 km au sud-ouest de Nantes. Celles-ci avaient déjà été exposées à d'autres tempêtes et notamment Xynthia en 2010. Des témoins disent avoir vu une espèce de tourbillon s'enrouler autour de cette éolienne pour la faire tomber, précise notre reporter sur place. Une hypothèse que semble privilégier le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée. "Cela ne peut pas être juste la force du vent. Selon les premières hypothèses, ce serait une mini-tornade la cause", estime ainsi Alain Leboeuf, président du Sydev, cité par nos confrères de Ouest France.





Lors de sa chute, l'éolienne n'était pas en fonctionnement et avait été placée en drapeau, c'est à dire parallèle au vent afin, justement, d'éviter une trop grande exposition, précise encore Ouest France.





Une enquête doit determiner ce qu'il s'est passé exactement.