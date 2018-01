VIDÉOS - Les images impressionnantes de la tornade qui a frappé deux communes des Pyrénées-Orientales

Les éléments se sont déchaînés ce dimanche matin sur deux communes des Pyrénées-Orientales. A Maureillas, une cinquantaine d'habitations ont été touchées par une tornade, a expliqué la préfecture du département. Toits, portails, murs d'enceintes des maisons ont été impactés par des chutes d'arbres ou d'objets, selon les pompiers.





L'école maternelle, où trois arbres sont tombés dans la cour, a été "partiellement détruite" et sera "fermée lundi", a annoncé le maire de la commune, André Bordaneil. "On ose à peine imaginer ce qu'il serait advenu si cela s'était passé demain (lundi) avec la rentrée des classes et 75 gamins dans la cour", a commenté l'élu. Deux rues du centre ont été particulièrement touchées. Un secteur plus rural avec un champ d'arbres fruitiers et une oliveraies ont aussi été ravagés, ont précisé les pompiers.