À quoi ressembleront nos futures voitures ?

En ce début d'année 2019, nous sommes en pleine révolution automobile. Le succès du bioéthanol en est une illustration. En 2023, une voiture sur dix roulera avec cette énergie, puis les véhicules électriques. Les modèles seront plus propres, moins polluants et semi-autonomes. Pour les paiements, celles-ci ne seront plus achetées. Elles seront louées avec option d'achat.



