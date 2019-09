Demain, des éoliennes géantes, des panneaux solaires dans l'espace... les énergies renouvelables de l'avenir

JT 20H - Les énergies vont devenir vitales dans les années à venir. Les chercheurs ont quelques pistes pour se passer du pétrole.

Parmi les solutions trouvées pour mieux exploiter les énergies renouvelables, les spécialistes prévoient l'installation d'une éolienne de 260 mètres de haut, en pleine mer, à une trentaine de kilomètres des côtes de Dunkerque. Objectif, capter les vents plus forts et produire plus d'énergie. Une autre option propose d'en chercher directement depuis l'espace, en utilisant des panneaux solaires agglomérés pour créer des petites centrales. Démonstration en plateau avec Garance Pardigon.



