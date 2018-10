École : les nouvelles cours de récré se mettent au vert

La cour de récréation est un lieu important pour nos enfants et un endroit idéal pour les sensibiliser à l'écologie et au respect des autres. Dans l'école que nos reporters ont visitée, l'aire de jeux a été conçue pour donner aux élèves plus de mobilité. L'asphalte y a été remplacé par de nouveaux matériaux plus respirant et renvoyant moins de chaleur. Des espaces verts et des jardins pédagogiques sont aussi prévus pour les tout-petits.