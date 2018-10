Accord de Paris : trois ans après, la France pas si bonne élève que ça

Où en est la France dans la réalisation de ses objectifs ? Pour le savoir, un observatoire a été mis en place, et ses premiers résultats sont plutôt... négatifs. Les émissions de gaz à effet de serre nationales ont en effet dépassé l'an dernier de 6,7% le "budget carbone", selon le premier bilan de l'Observatoire climat-énergie des ONG Réseau Action Climat et CLER, publié en septembre 2018.





Pour arriver à ce chiffre, l'Observatoire a comparé les objectifs définis par la stratégie nationale bas carbone (SNBC), qui a été adoptée dans le cadre de l'Accord de Paris, et les chiffres indiqués dans les documents de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Ces documents définissent la politique énergétique de la France et chiffrent ses émissions et sa consommation d'énergie réelles en 2017. La France s'est engagée à réduire de 27% ses émissions à horizon 2028 par rapport à 2013 et de 75% d'ici 2050.