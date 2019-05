VIDÉO - Poubelle jaune, blanche ou verte ? Trier vos déchets, c'est (plus que jamais) pas si compliqué !

Pas de bac jaune ou blanc dans votre immeuble ? Ne vous inquiétez pas, la maire de Paris a tout prévu. Le service Trilib', créé en 2016, propose aux parisiens de nouveaux espaces de tri collectifs et accessibles 24 heures sur 24. Une quarantaine de stations sont présentes dans quatre arrondissement, et une extension à l'ensemble de la capitale est prévue prochainement.

Et pour les déchets que l'on ne peut pas mettre dans les bacs de tri ? Les objets encombrants et déchets dangereux vont à la déchetterie. Les médicaments périmés à la pharmacie. Les piles et les ampoules usagées dans les supermarchés. Les vêtements, jouets, mobiliers, appareils ménagers qui peuvent encore servir peuvent être donnés à des associations. Pour tout ce qui concerne le petit électroménager (téléphone, ordinateur, sèche cheveux), vous devriez pouvoir bénéficier d'une reprise gratuite. Enfin pour jeter du gros mobilier, vous pouvez vous adresser aux encombrants. Comme quoi, c'est pas si compliqué !