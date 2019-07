En Russie, Greenpeace imagine le futur d'une terre qui vieillit mal, en mode FaceApp

L'Arctique sans glaciers, les ours blancs disparus, toutes ces images on les a déjà en tête quand on imagine une terre qui continuerait de se réchauffer. Pour frapper plus fort, les militants de Greenpeace en Russie ont voulu trouver des images plus proches, des projections de lieux plus familiers, surfant au passage sur le buzz de l'appli FaceApp, celle qui prédit votre vieillissement à vous.





Le résultat, c'est EarthApp, pas vraiment une application, mais une série d'images, qui partent du réel pour arriver à une projection destinée à frapper les esprits, un jeu d'avant-après que les militants viennent de dérouler, sur leur compte Instagram.