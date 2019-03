Environnement : objectif zéro déchet à Roubaix

Jeter le moins de choses possible à la poubelle, voilà la nouvelle initiative de la municipalité de Roubaix. Sur place, les commerçants jouent le jeu et adoptent des habitudes éco-responsables. Dans les restaurants par exemple, tout ou presque est recyclable. Les produits sont achetés en vrac, les bouteilles consignées et les produits organiques transformés en compost. La ville est pionnière au pays en matière de zéro déchet et use de son label pour attirer la clientèle.



25/03/2019