Éoliennes : des "verrues" dans le paysage ?

Les éoliennes poussent comme des "champignons" dans nos campagnes. En tête des régions, les Hauts-de-France, le Grand Est et l'Occitanie représentent près de 60% de la production. Atteignant jusqu'à 200 mètres de haut, elles deviennent parfois de véritables verrues dans le paysage. À Villiers-Herbisse par exemple, dans l'Aube, les habitants s'en plaignent, alors que le maire du village n'y voit que des avantages.



