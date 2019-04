Focus sur le recyclage des déchets verts à Lyon

À chaque printemps, la métropole de Lyon installe des bennes dans onze communes pour ramasser les déchets verts des jardins. Ils seront ensuite envoyés vers une plateforme de recyclage. Le bois sert pour le chauffage urbain, tandis que le compost sera commercialisé aux particuliers. Près de 150 tonnes de déchets verts sont récoltées par an et les habitants sont convaincus par ce service de proximité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.