Voitures électriques, éoliennes... Les technologies vertes sont-elles si écologiques ?

Les technologies dites vertes ne suppriment pas réellement la pollution. Les équipements et matériaux utilisés nécessitent l’usage des terres rares, dont l’extraction fait ravage sur l’environnement. La pollution est simplement déplacée de nos villes vers d’autres pays comme l’Afrique ou la Chine, qui ont les matières premières nécessaires à la fabrication de ces machines.



