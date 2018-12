Hausse de la consommation mondiale de poissons : quelles conséquences ?

En 20 ans, la population mondiale a augmenté sa consommation de poissons de 38 pourcents. Rien que dans l'Hexagone, chaque personne s'est nourri de 24 kilogrammes de ces fruits de mer cette année 2018, soit quatre kilogrammes de plus qu'en 1998. Quels sont les impacts de ce phénomène sur la population marine ? Éléments de réponse avec notre journaliste Garance Pardigon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.