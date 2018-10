Avec l'objectif de collecter des données sur la pollution et d'alerter à ce sujet, Benoît Lecomte a décidé de nager le long du Pacifique. D'ailleurs, il ne fait pas que constater le problème, mais en profite pour ramasser le maximum de déchets. Il s'est évidemment préparé physiquement, et ce pendant sept ans, pour réaliser cet exploit, car on parle toute de même de 9 000 km. Il nage huit heures par jour et son périple devrait durer entre six à huit mois.