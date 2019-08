Ils peuvent même servir à nettoyer les océans : les pouvoirs insoupçonnés de vos cheveux

Fabriquer des filtres dépolluants grâce aux cheveux récoltés par les coiffeurs. Voilà l'idée, de prime abord saugrenue, de Thierry Gras, gérant d'un salon de coiffure à Saint-Zacharie, dans le Var. En 2015, il a fondé l'association Coiffeurs Justes dans le but de valoriser les cheveux une fois coupés. Car, représentant la moitié des déchets des salons de coiffeurs, ceux-ci ne sont pas recyclés. Un crève-cœur pour cet homme sensible à l'environnement.





Grâce à une subvention du programme européen "Leader", obtenue il y a 3 ans, le coiffeur a pu financer des études sur les différentes voies de recyclage. Avec l'aide de ses partenaires et des membres de l'association, il a mis en place un système de collecte. Dans des sacs en papier financés par les marques partenaires, les quelques 300 coiffeurs adhérents lui expédient les cheveux coupés. Thierry Gras les stocke ensuite dans un hangar, en attendant de trouver des entreprises intéressées pour les récupérer. Au total aujourd'hui, une tonne de cheveux n'attend plus qu'une chose : être recyclée. Et cela devrait bientôt pouvoir se réaliser puisque les premiers filtres capillaires à hydrocarbures devraient pouvoir être financés grâce à la candidature de l'association à un appel à projet lancé par l'organisme régional Fili Déchets.