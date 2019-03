Julien Moreau et Rémi Camus s'engagent pour la planète

Ils ont une trentaine d'années et ils ont décidé de s'engager pour la planète. Julien Moreau et Rémi Camus se sont ainsi lancés dans des défis sportifs de taille. Ces deux grands aventuriers écolo n'en sont pas à leur coup d'essai et n'ont pas froid aux yeux. Pour sa part, Rémi Camus s'est lancé dans un tour de France à la nage. Il passe huit heures de temps dans l'eau par jour. En trois mois et demi, il a réussi à parcourir 2 650 km. Rémi Camus martèle que 634 tonnes de déchets sont déversés dans les océans toutes les secondes. Julien Moreau a, de son côté, réalisé le plus long triathlon du monde, soit 212 jours pour parcourir 4 500 km à vélo, 375 km à la nage et 1 200 km en courant. Quels sont les enjeux de ces défis ?