La vie en vert

Si vous voulez vous mettre au vert, n'hésitez pas à investir dans des plantes grasses, ce sont les plus faciles à entretenir. Pour 20 euros par exemple, l'aloe vera ne s'arrose qu'une fois toutes les trois semaines, voire un mois. Mais si vous préférez celles qui nécessitent plus d'arrosage, misez sur des petits objets comme l'arrosoir en forme de carotte. Il suffit de mettre de l'eau à l'intérieur et de le planter dans la terre. Il auto-alimentera votre plante au fur et à mesure, ce qui est très utile si vous devez vous absenter une ou deux semaines. Le potager d'intérieur de la marque Prêt à Pousser et le germoir à graines de Design Sprout sont à découvrir en images.



