Le "surcyclage", une tendance qui explose

Dans le pays, nous jetons 30 kg de vêtements par an. Avec le "surcyclage", des tonnes de matériaux étonnants échappent à la poubelle. Il s'agit d'utiliser de vieilles étoffes pour faire des vêtements ou des accessoires neufs. Mais pour l'instant, seulement 8% de nos textiles sont recyclés à cet effet.



