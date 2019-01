Les stations de ski se mettent au vert

Un ensoleillement exceptionnel jusqu'à 300 jours par an, des cols en altitude où le vent souffle régulièrement... Serre Chevalier, comme beaucoup de stations de ski, dispose de ressources considérables pour produire de l'électricité. Sa station consomme 14 GWh pour faire fonctionner ses 61 remontées mécaniques. C'est presque la consommation d'une ville moyenne. Les responsables ont alors décidé de produire eux-mêmes l'électricité. Pour cela, panneaux solaires et éoliennes sont utilisés. L'objectif est de produire 30% de besoins en énergie de la station d'ici 2021.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.