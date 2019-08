Martinique : la production de bananes s'offre un second souffle

Avec 200 000 tonnes récoltées chaque année, la production de bananes est importante en Martinique. Pendant plus de 20 ans, les produits chimiques et pesticides utilisés par les cultivateurs ont totalement contaminé le sol. Pour y remédier, les planteurs de bananiers se sont tournés vers des solutions vertes. Pour lutter contre la cercosporiose noire, par exemple, les cultivateurs coupent à la main les feuilles de bananiers abîmées, afin qu'elles ne contaminent pas les autres. Et pour éradiquer les charançons qui dévorent les troncs des bananiers, ils fabriquent eux-mêmes des pièges à phéromones qu'ils installent un peu partout dans leurs plantations.



