Max, le robot programmé pour trier les déchets

Dans l'Hexagone, nous produisons 458 kilogrammes de déchets par an et par personne. Seuls 26 pourcents des plastiques sont aujourd'hui recyclés. Dans un souci d'efficacité dans le traitement de ces produits, le centre Veolia d'Amiens expérimente l'utilisation d'un robot trieur d'ordures. Ce dernier est capable de classer 3 600 objets par heure. Il est presque deux fois plus rapide qu'un homme.



