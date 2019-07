Indre : la pêche à la truite désormais interdite, une première pour un mois de juillet

Depuis le 22 juillet 2019, la pêche à la truite est interdite dans l'Indre, où de nombreux cours d'eau sont à sec. Les poissons souffrent à cause de cette sécheresse inédite pour un mois de juillet, d'autant plus que le manque de pluie dure depuis plusieurs mois. Avec la canicule attendue dans la semaine, ces animaux aquatiques risquent même de mourir. Une situation dramatique qui pourrait bien s'inscrire dans l'histoire du département.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.