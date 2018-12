Ouessant : à la pointe de la transition énergétique

En Bretagne, Ouessant multiplie les mesures afin de ne plus dépendre des énergies fossiles. Cette localité veut produire son électricité grâce au vent, au soleil et à la mer. Une hydrolienne a été immergée au large de l'île. À l'horizon 2030, la commune pourrait devenir autonome et se débarrasser presque complètement du pétrole.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.