PODCAST - Corentin de Chatelperron, le champion des innovations low tech

Corentin de Chatelperron est le modèle type de « l’aventurier de l’environnement ». Il n'a que 25 ans lorsqu'il se lance dans sa première expédition. Jeune ingénieur expatrié au Bangladesh dans un petit chantier naval de bateaux de pêche, Corentin entreprend de construire un bateau en fibre de jute. Et pour prouver son efficacité, il décide de gagner la France par la mer, alors qu'il sait à peine naviguer. C’est le début de l’aventure des low tech, ces technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables. Corentin entreprend donc un tour du monde pour faire découvrir ces innovations frugales au plus grand nombre. Rencontre avec un jeune homme prêt à se frayer un chemin dans l’inconnu pour inventer le monde de demain !





