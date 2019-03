Pollution : et si on éteignait les lumières ?

Initiée par la WWF, l'opération "Earth Hour" consiste à éteindre les lumières pour une heure. Un symbole de la mobilisation mondiale pour la préservation de la planète. En 25 ans, la lumière artificielle de l'éclairage public a fait un bond de 94%. Ce qui fait que dans certains endroits où la luminosité est intense, on ne peut plus distinguer les étoiles dans le ciel. Qu'est-ce que la pollution lumineuse ? Quelles sont ses conséquences sur les hommes et les animaux ? Comment réduire cette forme de pollution ?