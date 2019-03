Pollution : quelles alternatives aux bouteilles et sacs en plastique ?

Chaque année, 100 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans la nature et la situation s'aggrave. Un million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute. À cela, s'ajoutent les cinq mille milliards de sacs en plastique utilisés chaque année dans le monde. Quelles sont les alternatives envisageables à ces emballages ?



