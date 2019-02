Première tour à énergie positive en Europe : quel bilan ?

Le premier édifice d'habitations à énergie positive en Europe a été inauguré le 15 juin 2018. Ce bâtiment situé à Strasbourg produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Certains habitants reçoivent des factures annuelles négatives en électricité. Ces derniers bénéficient de conseils personnalisés pour mieux gérer leurs consommations.



