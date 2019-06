Prix EpE-LCI : ils ont mis du "green" dans leur entreprise, un collectif de salariés récompensé

"Au-delà de la reconnaissance interne que nous avons gagnée au fil des mois, ce prix va nous permettre d'accéder à une reconnaissance extérieure. C'est important parce que cela va donner de la crédibilité aux personnes qui veulent, elles aussi, devenir ambassadrices du changement au sein de leur entreprise", se réjouit Quentin Bordet.





Il y a un an et demi, cet écologiste convaincu décidait de monter le collectif "GoGreen" au sein de son cabinet de conseil pour promouvoir des habitudes plus vertes. "Pendant longtemps, mes collègues se sont un peu moqués de moi. Ils m’appelaient "le bobo" parce que je venais en vélo et que j’allais remplir ma gourde dans les toilettes du bureau", se souvient-il, amusé. Et d'assurer : "Mais il faut accepter que l'on se moque de soi et d’être un peu différent. Si on est sûr de ce que l’on fait, cela finit par intéresser et faire réfléchir les autres."





C'est ainsi que, force de conviction, d'humour et d'autodérision, le trentenaire a fini par convertir ses amis puis de plus en plus de collègues. Au sein de son entreprise, qui compte 800 collaborateurs, GoGreen compte aujourd'hui 66 personnes. "Nous avons réussi, grâce à la distribution de gourdes, à diminuer la consommation de bouteilles en plastique de 70% dans la société", nous assure-t-il. Et d'ajouter : "Nous avons aussi réduit les achats de viande de la cantine de 40% en poussant notre prestataire à proposer un plat végétarien par jour." Aujourd'hui, le collectif fait tout pour privilégier les déplacements en taxis électriques et tente de trouver des solutions, avec la direction, pour limiter les voyages en avion.