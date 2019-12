Prix EpE-LCI : une nouvelle édition sur le thème de la nature en ville

C’est pourquoi le Prix Jeune pour l’environnement EpE-LCI invite les jeunes à s’exprimer sur la thématique « Vivons la nature en ville » et proposer des solutions pour demain. Les étudiants, diplômés et/ou jeunes actifs de moins de 30 ans sont invités à envoyer leurs idées ou solutions concrètes qui favoriseront une meilleure intégration des services écologiques que procure la nature dans les milieux urbains pour faire face au changement climatique, à l’érosion de la biodiversité et aux pollutions. Leurs solutions permettront de répondre à une ou plusieurs questions suivantes : la nature en ville pour qui, où, comment, pourquoi…

Les candidatures doivent parvenir aux organisateurs avant le 23 mars 2020. Les dossiers parvenus seront soumis à un grand jury qui devra sélectionner quatre projets finalistes qui seront départager lors d’une audition le 17 juin 2020 à Marseille. Ce prix est sponsorisé cette année par Veolia, Ciments Calcia, ERM et Actu-Environnement qui remettront respectivement aux gagnants 5 000 €, 3 000 €, 2 000 € et 1 000 €. Tous les participants avec un dossier complet et recevable gagneront un abonnement d’un an à Actu-Environnement.

Toutes les modalités et le règlement du prix sont disponibles à cette adresse : http://www.epe-asso.org/prix-epe-lci-2020/

Les dossiers sont à envoyer par email à cette adresse : prix.epe-lci@epe-asso.org ou par courrier à EpE – 50 rue chaussée d’Antin 75009 Paris.