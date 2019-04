Pyrénées-Atlantiques : sept bouquetins ont été réintroduits à Accous

Le bouquetin est une espèce emblématique des Pyrénées. Ayant disparu au début des années 2000, ces animaux ont été réintroduits dans la région. Sept bouquetins capturés dans le sud de Madrid ont été relâchés à Accous, dans les Pyrénées-Atlantiques. En saison estivale, les femelles gestantes peuvent mettre bas et elles sont donc susceptibles de fixer la population. Le but étant de repeupler les chaînes pyrénéennes.



