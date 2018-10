Que faire de vos épluchures ?

On peut consommer ou utiliser de manière différente les épluchures de fruits et de légumes. Si vous n'avez pas d'idée, le livre "Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire" de Marie Cochard, éditions Eyrolles va vous y aider. Vous pouvez notamment utiliser les épluchures de légumes pour faire du bouillon, c'est très bon pour la santé, ou des chips pour les plus gourmands. Mais il y a des petites choses plus originales. Avec des écorces d’orange par exemple, autre qu'une infusion au miel, vous pouvez les sécher à 80 degrés au four, puis cela diffusera une bonne odeur d'agrume dans votre intérieur. Vous pourrez également le garder en pot-pourri. Et la peau de banane selon vous ? Que pourrait-on faire avec ? La réponse en images.



