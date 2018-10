Quels sont les bons gestes à adopter pour la planète ?

Agir de façon écolo, cela consiste à dépenser moins d'énergie, donc émettre moins de gaz à effet de serre. Cela commence dès le matin, sur la route du travail. Comme moyen de transport, il vaut mieux privilégier le vélo, le métro, le train ou à la rigueur le bus, plutôt que la voiture. Côté alimentation, mettez de côté la viande. Sa production émet cinq à dix fois plus de gaz à effet de serre que celle du céréale. Plus encore, mieux vaut manger local, de saison et acheter en vrac pour limiter notre empreinte carbone.



