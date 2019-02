Re-végétaliser les villes grâce à de grands parasols de plantes, le défi d'Urban Canopee

"Je suis passionnée par l'environnement depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été citadine, et il me paraissait fondamental de se demander comment retrouver de la biodiversité là où nos villes sont de plus en plus denses, de plus en plus minéralisées. On ne peut pas déconstruire la ville pour la re-construire donc il faut faire avec ce qui est déjà fait", nous explique l'ingénieure. Après avoir été diplômée de l'école AgroParisTech, elle rejoint Urban Canopee pour concrétiser ses convictions. La start-up qui, initialement, bâtit des structures "légères et modulaires", végétalise ces dernières depuis 2016 "pour réduire les îlots de chaleur urbains, 'plugger' du vert dans les villes" et "restaurer la biodiversité".





Ces structures qui peuvent s'implanter là où aucun arbre ne peut pousser, ne nécessitant pas de profondes fondations, prennent la forme de grands parasols. Appelées Corolles, elles ne prennent qu'un mètre carré au sol pour 25 à 50 mètres carrés de surface végétalisée en hauteur.