Salses-le-Château : les moutons participent à l'éco-pâturage

Contrairement à une tondeuse à gazon, un troupeau de moutons ne pollue pas et n'engage aucun coût. Et pourtant, il est tout aussi efficace pour le pâturage. A Salses-le-Château, 450 moutons ont pris leurs quartiers. Outre leur travail sur les mauvaises herbes, ces animaux aident surtout, grâce à leurs excréments, à protéger les douze espèces de chauve-souris qui occupent la forteresse de Salse.



