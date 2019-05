Solution 19 : 1083 - Créer le jean écologique, éthique, made in France, recyclable... et beau

Dans ce podcast, je vous propose de plonger dans l’univers de Thomas Huriez, le créateur des Jeans 1083. Ou comment un petit commerçant de Romans-sur-Isère dans la Drôme a réussi à se faire connaître dans toute la France en inventant un nouveau modèle économique autour d’un jean MADE in France presqu’entièrement relocalisé et éco-conçu.





Il fourmille d’idées et de projets novateurs. Bientôt, il vous proposera un jean consigné qui vous rapportera 10 à 20 euros si vous le rendez pour qu’il soit recyclé… Il vient aussi d’ouvrir une boutique à Paris dans le Marais, en plus de ces trois autres magasins à Romans, Lyon et Grenoble. Plus qu’une boutique, il s’agira aussi d’un atelier pour réaliser des jeans sur-mesure, et une vitrine de ce nouveau savoir-faire. Un savoir-faire qu’il veut développer. Devant les difficultés pour recruter dans les métiers de la fabrication, et pour former des talents, Thomas Huriez a également créé son Ecole du Jean.