E.21 - L' histoire de Eloquentia, les concours de réthorique en Seine Saint Denis, et d'Indigo

Aujourd'hui Stéphane lance INDIGO.





=> en savoir plus sur INDIGO, le projet de réseau social d'entraide





=> Télécharger l'application pour iPhone





=> Télécharger l'application pour Android





Un réseau social d'entraide solidaire, associé à une monnaie virtuelle, le DIGO. Dans un esprit zero déchet, et pour recréer du lien social, l'application est une plateforme d'échange de biens, et services. une nouvelle approche pour révolutionner l'accès de tous aux objets ou aux prestations, basée sur une approche 100% solidaire. Objectif : réduire les inégalités, favoriser la solidarité et le partage, et aider les associations.