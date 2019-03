Tendance : une maison en kit et pas chère

Elles sont écologiques et très économiques grâce à leur isolation. Les maisons en kit sont encore un marché relativement confidentiel. Une entreprise à Aix-en-Provence s’est fixé comme objectif de les construire en seulement un mois. Les chantiers sont trois fois moins longs qu’une construction traditionnelle, et les résultats sont bluffants.



