Transition énergétique : la voiture électrique, une solution rentable pour les livraisons ?

La voiture électrique est plus rentable. C'est ce qu'affirme le patron d'une entreprise spécialisée dans la livraison de colis en Moselle. Celui-ci a décidé d'investir en 2017 dans la transition énergétique. Chaque année, il affirme faire des économies substantielles. De plus, étant silencieux, les véhicules sont agréables à conduire pour ses employés.



