Un "arbre-robot" pour lutter contre la pollution

Elle n'en a pas l'air, mais cette structure en métal est un arbre artificiel, qui libère une quantité d'oxygène similaire à celle de 400 arbres. C'est du moins ce qu'affirment ses concepteurs. Grâce à l'action de ses réservoirs remplis de microalgues, elle contribue à la dépollution d'un carrefour dans une grande ville. À Poissy, dans les Yvelines, une grande entreprise française expérimente le dispositif depuis un an.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.